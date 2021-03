RASSEGNA STAMPA. Covid: crescono i contagi tra i giovani

Oggi, domenica 7 marzo, auguri a Felicita. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: suddividere (dividere ulteriormente il risultato di una precedente divisione; ripartire, nel senso di assegnare). Proverbi: “Chi è reo crede che tutti lo mostrino a dito”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Oggi in grave ritardo in edicola). Covid: “Crescono i contagi tra giovanissimi”; “Sei gli alunni positivi a Ne”; “Sbagliato e ingiusto chiudere le scuole quando tutto il resto è aperto”.

Sestri Levante: canoni demaniali minimi, si spera del decreto sostegno. Sestri Levante: opere di difesa, la città diventa un cantiere. Chiavari: picchia il cane, denunciato. Chiavari: stop alle barriere architettoniche urbane. Chiavari: collettore per il porto, aperto il bando.

Rapallo: in futuro marciapiedi mobile dal golf al centro. Rapallo: Lorenzo Squadrito, Oscar mondiale del designer. Rapallo: in preghiera per tre clochard morti. Santa Margherita Ligure: soccorritore assolto, non usò violenza. Santa Margherita Ligure: il Comune acquista software per i concorsi in via telematica. Portofino: gestione porto, ricorso al tar.

Camogli: da oggi la rimozione dei detriti della frana. Recco: 60 casi di violenza su donne.

San Colombano: ricordato il sacrificio di Calvari.