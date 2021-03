Scontro fra moto la scorsa notte a San Michele di Pagana. L’incidente è avvenuto alle 4 e la conseguenze sono state fortunatamente limitate. Solo uno dei centauri ha riportato un trauma facciale; il medico del 118 ne ha disposto il trasferimento in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Presenti i carabinieri per accertare dinamica, responsabilità e capire se le persone avevano validi motivi per essere in strada durante il “coprifuoco”.