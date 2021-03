Rapallo-‘Santa’-Portofino: la collaborazione perduta

Tigullio occidentale e orientale sono due realtà racchiuse in un palmo di terra, ma divise dai campanili. Tuttavia negli ultimi anni la collaborazione tra Moneglia, Sestri Levante, Lavagna e Chiavari sembra cresciuta, se non scontata in alcune circostanze, indipendentemente dal colore delle giunte (ammesso che le maggioranze abbiamo ancora un colore). Nel Tigullio occidentale invece la collaborazione tra i tre comuni sembra esaurita. Sacrificata alla politica? Portofino e ‘Santa’ sembrano senz’altro più unite rispetto a Rapallo. Colpa della politica e delle elezioni regionali? La domanda è ovviamente retorica.

Passate le elezioni sarebbe tuttavia auspicabile che le tre realtà, con una Portofino-locomotiva, tornassero a collaborare per realizzare la “ricostruzione” dopo la pandemia. Presidente Toti batta un colpo.

Foto di archivio