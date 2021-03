La zona gialla consente il trasferimento da comune a comune indipendentemente dal numero dei residenti. Oggi a Rapallo, ma in tutta la Riviera, il sole ha attirato migliaia di turisti, portando lavoro, sia pure limitato ad orari assurdi. La presenza di tante persone, se opportunamente protette, non significa contagi come molti pensano vendendo i lungomare frequentati e la gente in spiaggia a caccia di tepore e in qualche caso per fare un tuffo in mare.

Lungomare Rapallo (Archivio)