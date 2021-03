Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti al Righi, presso il forte Puin, per soccorrere una escursionista. La ragazza, infortunata ad una caviglia, non riusciva più a camminare. Per recuperarla si è optato per far intervenire l’elicottero Drago VF che l’ha trasportata in ospedale.