Pallanuoto F/ Il Rapallo batte l’Imperia, vittoria di buon auspicio

Di Silvia Franchi

Campionato serie A2 femminile/ Girone Nord-Ovest; 4° giornata

Rapallo Pallanuoto – Rari Nantes Imperia: 14-10

Rapallo: Cò, Giavina D., Gitto 4, Costigliolo1, Sessarego, Fiore 2, Kuzina4, Cabona 3, Mascherpa A., Antonucci A., Solimano, Antonucci M., Bacigalupo. All.Antonucci L

Imperia: Sowe, Amoretti A., Martini, Amoretti S.3, Amoretti An., Mirabella 2, Cappello, Comba, Ferraris, Accordino 2 (1 rig), Iazzetta, Sattin 3, Amoretti M.. All. Stieber

Parziali: 3-3, 5-3, 4-2, 2-2

Uscite per limite falli: Anna Amoretti (I) nel IV tempo

Primi tre punti in classifica per il Rapallo Pallanuoto, che si aggiudica il match tutto ligure giocato oggi pomeriggio al Poggiolino contro le giallo rosse dell’Imperia. 14-10 il risultato finale, una vittoria costruita dalle giallo blu soprattutto nella parte centrale del match.

Brave poi Fiore e compagne a gestire bene il vantaggio nell’ultima frazione di gioco, impedendo alle avversarie la rimonta. «Bella vittoria, ottenuta nonostante l’aver giocato nuovamente senza il portiere di ruolo e alternando in porta Cò e Cabona – commenta il coach Luca Antonucci – Un buon risultato contro un’ottima squadra, importante per il morale e per la crescita delle ragazze, che fa ben sperare per il prosieguo di stagione».