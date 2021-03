Escursionista lancia l’Sos, subito arriva l’elicottero

Un’escursionista in gita nel parco di Montemarcello ha imboccato un sentiero sbagliato, si è trovata in una zona impervia e piena di rovi e, spaventata, ha chiesto soccorso. Dall’aerporto di Sestri Ponente è partito l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. La donna, proseguendo il cammino, sarebbe finita sulla costa dove l’elicottero la verricellerà a bordo. Le condizioni fisiche dell’escursionista tuttavia sarebbero buone. L’operazione è in corso.