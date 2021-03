Chiavari: se il candidato alternativo a Di Capua fosse una donna

Siamo ancora lontani dalla votazione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Chiavari, ma già in alcuni ambienti si parla con interesse delle future candidature. Certa quella del sindaco Marco di Capua, da settimane si parla di una donna come possibile alternativa. Non sarebbe la prima, ricordiamo la De Barbieri. In una lista civica non potrebbe neppure essere Daniela Colombo coordinatrice di Fratelli d’Italia che, tuttavia, potrebbe entrare in lista senza simbolo del partito. Stesso discorso per Silvia Garibaldi coordinatrice in città di Forza Italia, La candidata sindaca di cui si parla sarebbe nuova alla politica attiva; la famiglia che le ha dato i natali è notissima e stimata e lei è attiva nel mondo culturale e benefico della città. Vedremo se le voci prenderanno corpo.