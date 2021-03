Chiavari: Giuseppe Valle racconta la prigionia dei liguri in Usa

Prima fatica letteraria di Giuseppe Valle, che ha affrontato un tema praticamente inedito della seconda guerra mondiale. La prigionia di tantissimi italiani, tra cui molti marittimi e commercianti liguri, che si trovavano negli Stati Uniti nel momento in cui questa nazione entrò in guerra contro il nazifascismo.

Valle ha messo le mani su materiale d’archivio su cui mai nessuno prima aveva indagato e scritto. Il titolo del volume è: “Un ligure prigioniero nel paradiso Usa – 1940-1945”; l’editore è De Ferrari.

Già il titolo spiega che la prigionia in Usa era un paradiso; nel senso che gli internati nei campi godevano dei diritti loro riconosciuti. Potevano praticare sport, allestire spettacoli teatrali e canori; cucinare specialità regionali, avere cure mediche. Dopo un certo periodo poterono lasciare il campo in cui erano internati e trovare un lavoro, facilitati in questo per l’amicizia con famiglie italo-americane.

L’altra faccia della medaglia era la mancanza di scambio notizie con i familiari rimasti in Italia, i quali cercavano invano di mettersi in contatto attraverso Croce Rossa e Vaticano (dove si occupava dei prigionieri il futuro Papa Montini), preoccupati da una campagna fascista che indicava come pessime le condizioni degli internati italiani in Usa.

La brutta sorpresa questi italiani la ebbero al rientro in Italia, quando vennero loro sequestrati dallo Stato i dollari guadagnati.

Un libro di facile lettura in cui Valle, già docente di lettere e collaboratore di Levante News, racconta senza fronzoli un capitolo della seconda guerra mondiale.