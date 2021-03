Camogli: salme, Comitato chiede notizie e trasparenza (6)

Dal Comitato “CaligoSuCamogli” riceviamo e pubblichiamo

Sabato 6 marzo 2021 si è costituito in Camogli il Comitato cittadino “CaligoSuCamogli – Lunedì 22.2.2021” con lo scopo di difendere la memoria e tenere vivo il ricordo degli accadimenti che Lunedì 22 febbraio 2021 hanno così duramente ed irreparabilmente colpito la Città di Camogli nel suo patrimonio di identità individuale, familiare, sociale, storico, artistico, culturale, naturale e nei valori di un’intera Comunità.

Priorità assoluta del Comitato è dare voce all’esigenza della Collettività di ricevere informazioni in tempo reale sulle attività di recupero e di identificazione delle Salme, di conoscere cosa sarà dei corpi e dei resti dei loro Defunti una volta rinvenuti.

Il Comitato chiede di essere riconosciuto dall’Amministrazione quale soggetto portatore degli interessi e delle esigenze di una parte della Collettività. Il Comitato si aspetta un’Amministrazione inclusiva e soprattutto chiara, onesta e trasparente e chiede di essere invitato a sedere a tutti i Tavoli in cui vengano riferite notizie ed assunte decisioni.

La Collettività rappresentata dal Comitato non vuole essere avvisata “a cose fatte”, ma – se e dove sarà possibile – pretende di essere parte delle decisioni che saranno assunte sulle sorti dei propri Cari e del Cimitero di Camogli. Se non sarà possibile, vuole conoscerne le ragioni.

Il Comitato chiede e pretende rispetto per le Salme travolte dal crollo, rispetto per le Salme spostate dai siti originari, rispetto ed umana compassione per il dolore della Collettività, chiede e pretende informazioni tempestive e sincere, onestà e trasparenza nella gestione del disastro. Il Comitato è nato su iniziativa di più di 20 famiglie e sta raccogliendo l’adesione di numerosi cittadini.

Per informazioni ed adesioni gli interessati possono prendere contatto con il Comitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica caligosucamogli@libero.it.