Camogli-Recco: strada riaperta, un sollievo (5)

Da ieri sera è stata riaperta, pur con dei limiti, la strada provinciale Recco-Camogli chiusa per alcuni giorni al traffico veicolare e pedonale per poter rimuovere, con l’aiuto di due gru, tombe e loculi a rischio crollo; lavoro svolto velocemente e in sicurezza.

Il tratto di strada prossimo al cimitero è percorribile a senso unico alternato regolato da un semaforo: il che facilita enormemente le persone che si spostano tra i due centri. Su una carreggiata è presente un cassone dove confluiscono gli ultimi detriti dei loculi demoliti. Ma il senso unico non è stato istituito per sistemare questo ostacolo, bensì per evitare che il traffico passi nella carreggiata a mare, in corrispondenza del Belvedere, transennato e a rischio. Tanto è vero che il transito dei bus di linea e dei mezzi pesanti è ancora vietato. Stamattina, per verificare il rispetto delle regole era presente sul posto Franco Senarega, “assessore” alla viabilità della Città metropolitana.

Il semaforo che regola il traffico

I detriti