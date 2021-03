Sestri: al via gli appuntamenti con “Fantasticamente”

Dal Mediaterraneo Servizi riceviamo e pubblichiamo

La Liguria è in zona gialla e grazie al nuovo DPCM è possibile organizzare nuovamente i laboratori e le letture dedicati ai bambini dai 3 ai 5 anni. Gli appuntamenti sono ospitati nelle biblioteche di Sestri Levante e Riva Trigoso e sono condotti da “Leggi e Sogna” di Nicoletta Salamone, educatrice professionista. Sono pensati per stimolare i giovani lettori a vivere lo spazio biblioteca come luogo piacevole di ascolto e di incontro, dove scoprire nel libro la bellezza delle storie e delle illustrazioni e sono un invito alle famiglie per dedicare tempo alla scelta dei libri che la Biblioteca mette a disposizione, imparando a conoscere curiosità e familiarizzare con le parole e la creatività a partire dai vari autori.

Ogni appuntamento è un piccolo viaggio. La lettura animata permette di coinvolgere i bambini nell’ascolto, arricchendo questo prezioso momento condiviso, grazie alle illustrazioni che vengono commentate insieme ai bambini, per cogliere i particolari, le sfumature e il messaggio che l’autore e l’illustratore hanno inserito nella trama. Al termine della lettura, che è sempre partecipata e interattiva, si procede a sviluppare un’attività creativa sia di narrativa orale (in cui i bambini immaginano e raccontano come la storia può proseguire, o inventano un finale alternativo, o inseriscono un nuovo personaggio alla storia) che permette di stimolare la capacità dell’immaginario e inventastorie; sia di laboratorio creativo ed espressivo con l’uso di materiali semplici e colori, per stimolare la fantasia e dare vita ad un oggetto o ad un disegno che sia attinente alla storia e che permetta loro una rielaborazione in chiave più artistica e personalizzata.

Gli appuntamenti per il mese di marzo sono i seguenti:

– Giovedì 18 marzo ore 17, biblioteca del Mare di Riva Trigoso. Lettura dedicata alla festa del papà con il libro “Indovina quanto ti voglio bene”, di Sam Mc Bratney, Nord-Sud edizioni.

– Venerdì 19 marzo, ore 17, biblioteca Fascie Rossi di Sestri Levante. Lettura e laboratorio con il libro “Intervista alla felicità”, di Azzurra D’Agostino e Barbara Vagnozzi, Fatatrac edizioni

– Giovedì 25 marzo, ore 17, biblioteca del Mare di Riva Trigoso. Lettura del libro “E’ primavera Orsetto!”, di Elli Woollard e Briony May Smith, E Elle edizioni

– Venerdì 26 marzo, ore 17, biblioteca Fascie Rossi di Sestri Levante. Lettura e laboratorio con il libro “L’albero della scuola”, di Antonio Sandoval e Emilio Uberuaga, Kalandraka edizioni.

Il programma degli incontri verrà presentato via Zoom venerdì 12 marzo alle ore 17: per partecipare occorre prenotare sul sito www.eventbrite.it. Durante l’incontro on-line verrà inoltre letto l’albo illustrato “C’era una volta il corno dell’unicorno”, di Beatrice Blue, Giunti edizioni. Per rimanere aggiornati consigliamo di seguire la pagina Facebook di Palazzo Fascie Rossi.

In base al protocollo di sicurezza anticovid elaborato per gli incontri, il numero di partecipanti sarà limitato a 10 bambini più un adulto accompagnatore per ciascuno. È necessaria la prenotazione presso l’Ufficio di Informazioni Turistiche al numero 0185-478530. Per partecipare è necessario munirsi della tessera al costo di 10 € valevole per 5 incontri, è anche possibile partecipare a un solo incontro al costo di 3 €. Gli incontri in presenza saranno possibili solo in zona gialla.