‘Santa’: assunzioni e nuove procedure concorsuali

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Nonostante la situazione pandemica e le oggettive difficoltà che ne

derivano, il Comune di Santa Margherita Ligure è deciso ad andare

avanti nell’espletamento delle procedure concorsuali che risultano al

momento aperte.

Alla luce della situazione generale, il Comune di Santa Margherita

Ligure ha quindi deciso di acquistare un supporto informatico per

consentire il regolare svolgimento delle prove scritte dei concorsi in

via telematica al fine di evitare assembramenti e possibili contatti

tra i candidati partecipanti e in modo da garantire che le prove

stesse si possano svolgere in totale sicurezza.

Primo concorso a partire sarà quello per l’assegnazione di un posto da

Dirigente Amministrativo, per il quale i candidati iscritti sono

quattordici e che vedrà lo svolgimento delle due prove scritte nella

giornata di mercoledì 24 marzo.

A seguire verranno poi calendarizzate anche le prove scritte per i

concorsi da Agente di Polizia Locale, che prevede più di sessanta

candidati per due posti disponibili, e da Assistente Sociale, con un

posto disponibile e per il quale le candidature risultano essere più

di novanta.

Dichiarano il Sindaco Paolo Donadoni e la Consigliera con incarico al

Benessere del personale Arianna Sturlese: «Siamo stati tra i primi

comuni in Italia ad adeguare l’erogazione dei servizi alla normativa

sanitaria. La macchina amministrativa non si è mai fermata e, anzi,

approfittando della situazione, ha accelerato lo sviluppo di alcuni

settori come lo smart working o la digitalizzazione. Ringraziamo tutti

i dipendenti comunali per il lavoro svolto in questo periodo di

difficoltà per tutti».