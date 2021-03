Recco: in diretta il libro che esalta tutti gli sport cittadini

E’ da qualche minuto online, sulla pagina Facebook del Comune, la presentazione del volume “Recco DNA Sportivo”, che ripercorre la storia attraverso i successi nazionali ed internazionali dei suoi campioni e delle sue società sportive, scritto dal giornalista Marco Tripodi e curato dal grafico Andrea Revello.

Presenti il sindaco Carlo Gandolfo; il consigliere comunale con delega allo sport Luigi Massone e gli autori.

“E’ un grande lavoro, ora disponibile in libreria. Ed è un onore per me, che sono anche uno sportivo, avere messo la firma a questo libro – ha spiegato Gandolfo – Recco ha una vocazione sportiva, la cultura dello sport, ed esprime anche eccellenti atleti. Nella nostra città ci sono tante associazioni che permettono anche ai giovani di provare le varie discipline”.