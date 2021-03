Recco: “Basta minare la credibilità del Partito democratico”

Da Gabriella Campomenosi, iscritta al Partito Democratico, riceviamo e pubblichiamo

Basta minare la credibilita’ del Partito Democratico!

Il PD siamo noi: persone che si riconoscono in uno spazio di valori sociali, solidali, di progresso, di libertà.

Uno spazio che si contrappone con forza a una destra becera nella sua aggressività, ondivaga nel suo opportunismo, profondamente illiberale.

Siamo noi, stupiti e silenziati da uno spettacolo che vede voi (“i capi”) impegnati in sterili contrapposizioni; voi che dovreste avere a cuore noi, il rispetto delle nostre idee, del nostro sentire che dovrebbe essere il vostro.

Non ci facciamo andare bene le lotte intestine, i personalismi, le correnti.

Siamo abbastanza grandi da avere la consapevolezza che , ahimè, tutto questo c’è, ma non possiamo accettare che vada a sporcare e rovinare la “ Creatura” che è di tutti noi.

Non vogliamo accettare che la prevalenza di considerazioni di tipo molto “umano”, mascherate da intrecci politici, distrugga tutto.

Voi là dove siete, ben distanti da noi, fate meno ragionamenti strategici ma sappiate essere interpreti del nostro comune sentire: questa solo può essere la forza del Partito.

“We have a dream”: che guardiate avanti per raggiungere gli obbiettivi che noi, persone, con i nostri valori vogliamo perseguire.

Basta chiedersi da dove si viene: ci si chieda dove si vuole andare.

Guardate che in fondo è semplice: dovreste forse resettarvi un pochino e tornare a essere prima di tutto “persone” come noi.