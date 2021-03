RASSEGNA STAMPA. “Dimissioni Zingaretti, gesto nobile”

Oggi, sabato 6 marzo, auguri a Coletta. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: sfondo (spazio architettonico causato per effetto prospettico in una pittura o decorazione; la parte prospetticamente più lontana di un dipinto o di un disegno nel quale campeggiano le figure di primo piano; la parte più lontana di un campo visuale in quanto costituisce la cornice di un ambiente; complesso di temi che costituiscono il riferimento di base di un’opera letteraria, teatrale o cinematografica; sbocco di una strada) Proverbi: “Il gioco non vale la candela”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Dimissioni Zingaretti:. “Un gesto nobile”. Emergenza covid: “Asl Chiavarese: 41 nuovi contagi; 43 i ricoverati”; “Ne chiude la scuola, i contagi sono troppi, fermi fino al 16 marzo”. Vaccini: “Si accelera, ora la fascia vulnerabile e il personale scolastico”; “Educatori esposti al contagio, ma non ancora vaccinati”; “Carmela e Luigi supernonni vaccinati”; “Aperto il polo di Uscio”. Covid economia: “Crescono le famiglie indigenti, + 25%”; “Nel Golfo Paradiso raccolta alimentare nelle chiese”. Viabilità: in A-12 tornano i cantieri a Recco e Sestri; lavori al ponte di Sori.

Moneglia: donne di ieri e di oggi, dialogo al femminile. Sestri Levante: targa in memoria dei martiri delle Foibe. Sestri Levante: Corte dei Conti, esposto di Armanino e Smeraldi. Lavagna: chiuso il sottopasso per via dei Devoto. Chiavari: nuoco canale idrico a Caperana. Chiavari: nasce associazione a sostegno di Di Capua. Chiavari: asfalti per Ri Alto. Chiavari: cambio della guardia a Caperana.

Portofino: video dello Zonta Club, la battaglia di Rosa Oliva

Camogli: “Il meteo rallenta le operazioni”; “Solidarietà alla cittadina dai capitani di lungo corso”. Sori: transenne a metà cimitero “Trasferiremo alcune salme”.

Borzonasca: maxi masso caduto, riapre la strada 19. Borzonasca: stabile l’operaio infortunato.