Incidente stradale questa sera a Rapallo in via Aurelia di Levante: nessuna grave conseguenza per i conducenti. Sul posto i carabinieri per stabilire dinamica e responsabilità. In serata un altro incidente si è verificato a Sestri Levante nelle gallerie di Sant’Anna, anche in questo caso con lievi conseguenze.

In entrambi i casi si sono verificati rallentamenti nella circolazione.