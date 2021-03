E’ accaduto poco prima della chiusura dei bar in via Cairoli a Rapallo. Un tizio ha visto la borsa di una signora appoggiata a un tavolino, l’ha afferrata ed è fuggito. Si è accorto però di avere perso il telefonino ed è tornato indietro a prenderlo per evitare si risalisse al suo nominativo. Non poteva immaginare che già fosse presente la polizia di Stato che lo ha arrestato. Borsa restituita alla derubata.