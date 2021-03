Nel tardo pomeriggio, incendio ad una canna fumaria a Rapallo, in località Santa Maria del Campo. I vigili del fuoco, interventi rapidamente, sono riusciti a limitare i danni ed evitare che il rogo assumesse più ampie proporzioni. La canna fumaria richiederebbe la pulizia annuale per eliminare la fuliggine che si accumula anche nelle canne in acciaio.