Rapallo: Buon Samaritano, in due ore raccolti 53 chili di alimenti

Da Gianni Arena, presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia – Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta questa mattina presso il centro “Il Buon Samaritano” di Via Emiliani la raccolta alimentare organizzata dalla Consulta del Volontariato in collaborazione con il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia – Rapallo.

Esprime la sua piena soddisfazione il Presidente del Circolo Gianni Arena: «in sole due ore abbiamo raccolto ben 53 Kg di generi alimentari a lunga conservazione. Desidero quindi ringraziare la Consulta del Volontariato nella persona del suo Presidente Ileana Corea, i membri del Direttivo del Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia – Rapallo e i numerosi cittadini che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

La condotta del partito guidato da Giorgia Meloni, da sempre al fianco delle categorie più deboli, ci sprona ad assumere iniziative concrete di solidarietà sociale e colgo l’occasione per ringraziare per la loro presenza Stefano Baggio, Portavoce Provinciale di Fratelli d’Italia, e Alberto Campanella, Capogruppo di Fratelli d’Italia del Comune di Genova. Auspico infine che la collaborazione con la Consulta del Volontariato possa continuare in futuro con la realizzazione di analoghe iniziative».