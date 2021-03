Rapallo: Bagnasco descrive la città del futuro con tapis roulant

Il sindaco che succederà a Carlo Bagnasco alla fine del secondo mandato, è destinato a deludere i rapallesi; ben difficilmente avrà mezzi e conoscenze per trovare gli investimenti per realizzare una città dei sogni.

Ora occorre concentrarsi sulla copertura del torrente San Francesco e sul dragaggio del porto, ma dopo l’arrivo di investitori che hanno fiducia in Rapallo, come nel caso del porto Carlo Riva, dell’ex Savoia e ex alberghetti, Carlo Bagnasco, pur dicendosi costretto a rinviare alcuni lavori inseriti nel programma delle opere, per non bloccare la città in concomitanza con i lavori al San Francesco, si dice convinto debba proseguire nella politica di una città accogliente e in grado di attirare il turismo del terzo millennio. Parla della Rapallo dei suoi sogni; con un turismo ricco per potere dare posti di lavoro a tutti i disoccupati, in particolare a giovani e donne. Persone che auspica possano diventare piccoli imprenditori in una città finalmente libera dalla pandemia e che ha saputo alzare il livello della propria vita in una città sempre più a misura d’uomo.

L’architetto, professore Michele De Lucchi, che lo scorso ottobre ha visitato in lungo e in largo la città col il comunicatore Marco Pogliani, presenterà un progetto o una memoria su come valorizzare Rapallo, ad esempio le sue frazioni che hanno il pregio di offrire abitazioni in mezzo al verde ma a due passi dal centro

Bagnasco sogna in particolare di trovare un modo per bloccare il traffico privato e portare la mobilità su tapis roulant dallo svincolo della A-12 in centro o viceversa dal mare al golf. Ci aveva già provato bloccando i pullman turistici a San Pietro pur con le contraddizioni di chi prima protesta per l’invadenza dei pullman, poi perché questi mezzi non arrivano più in centro.

Michele De Lucchi e Marco Pugliani