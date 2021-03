Pallanuoto F/ Campionato A2: Imperia – Rapallo

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Imperia riceviamo e pubblichiamo

La Rari Nantes Imperia femminile torna in vasca. L’appuntamento è per domani, domenica 7 marzo, alle ore 15 quando le giallorosse saranno di scena alla ‘Comunale’ di Rapallo per la quarta giornata del campionato di Serie A2.

La direzione della gara di domani, Rapallo Pallanuoto – Rari Nantes Imperia, è stata affidata all’arbitro Rogondino ed il suo delegato sarà il signor Gorrino.

Nei precedenti tra le due squadre anche la finale di Supercoppa Len del 2012, vinta dalla Rari.

Per la partita, Merci Stieber ha chiamato le seguenti 13 atlete:

cap. Sarah Sowe (portiere), Angelica Amoretti, Elisa Martini, Sara Amoretti, Anna Amoretti, Sofien Mirabella, Giorgia Cappello, Carla Comba, Giorgia Ferraris, Lise AccordinoO, Alessia Iazzetta, Elisabetta Sattin, Margherita Amoretti.