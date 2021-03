Oggi pomeriggio il 118 con i carabinieri e i vigili del fuoco hanno rinvenuto cadavere, a terra nella propria abitazione in via dei Devoto, un uomo di 88 anni. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe autorizzare l’esame per capire la causa del decesso. Senza dubbio verrà effettuato il tampone.