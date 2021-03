Incendio nell’ex cinema diventato dormitorio

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento “Mario Meloncelli”, sono intervenuti in via Molassana, nel ex Teatro Cinema Nazionale, per fuoriuscita fumo. Grazie alla ventilazione forzata i Vigili del fuoco sono riusciti farsi strada nel fumo e raggiungere l’incendio propagatosi nei fondi del palazzo. Fortunatamente, all’interno di quel che sembra un dormitorio per senza tetto, non c’era nessuno.