Giornata della donna: iniziativa del Centro Per Non Subire Violenza

Dal Centro per non subire violenza Onlus riceviamo e pubblichiamo

8 marzo – Giornata Internazionale dei Diritti della Donna

Invertire la direzione si può #stop alla violenza- Centro Per Non Subire Violenza con sede in Via Cairoli 14/7 Genova lunedì dalle ore 9.00 alle 18.00, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 telefono: 010 2461716-5 cellulare 393 9712414.

Un’occasione per parlare alle donne, per parlare alle donne che stanno vivendo una situazione di violenza.

Quest’anno diamo voce alle donne che si sono rivolte al nostro centro e che sono uscite dalla violenza: importanti testimonianze per far capire che una via d’uscita c’è!

Invertire la direzione si può #stop alla violenza.

Le testimonianze verranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook Per Non Subire Violenza-da Udi. e su Instagran pernonsubireviolenza.

Nelle loro parole emergono tanti sentimenti, a volte contrastanti che sono stati vissuti e superati e che speriamo possano aiutare le donne che vivono una situazione di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking e forme di violenza on line. Speriamo, e che nel riconoscersi in altre donne che ce l’hanno fatta, prendano la forza/il coraggio per spezzare le catene della violenza.

Le pubblicazioni saranno da lunedì 8 di marzo per 5 settimane proseguendo anche nel mese di aprile. Le uscite sono previste al lunedì, mercoledì e venerdì. Nella prima settimana ci saranno testimonianze legate al binomio paura/coraggio. Condividetele sui Vostri profili social, per aiutarci a raggiungere le donne che hanno bisogno del nostro aiuto e che non si sono ancora rivolte al nostro Centro Per Non Subire Violenza.