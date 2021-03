Cinque Terre: Festa della donna, lunedì trekking da Manarola a Corniglia

di Guido Ghersi

In occasione della Festa della Donna la Cooperativa “Arte e Natura” guide abilitate della Spezia, ha lanciato l’iniziativa “Marzo,usciamo insieme”. Lunedì 8 marzo l’appuntamento, con prenotazione obbligatoria alla coop.arte@tin.it – tel. 0187 739.410, è chiamato “Contadine nelle Cinque Terre”, un trekking (richiesto l’uso di adeguate calzature) tra scalinate e terrazzamenti da Manarola, frazione di Riomaggiore a Corniglia, frazione di Vernazza. Ad accompagnare i partecipanti a questa camminata della durata di 4 ore, il cui costo è di 4 euro, sarà Inge (tel. 380 5076794). Il via alle 9.45 dal binario n° 1 della stazione di Corniglia. Il dislivello da affrontare sarà di 350 ml., mentre il livello di difficoltà E (per escursionisti).