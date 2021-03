Chiavari: picchia il cane e minaccia donna accorsa in difesa

Dal Portavoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato ha denunciato un 46enne torinese senza fissa dimora per maltrattamenti su animali, minaccia e violazione del divieto di accesso delle aree cittadine.

Gli agenti del Commissariato Chiavari sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto di una donna inseguita e minacciata da un uomo con un Rottweiler. Immediatamente giunti sul posto hanno bloccato il soggetto, già noto per i suoi comportamenti aggressivi, che ha dichiarato di aver avuto un diverbio con la donna poiché l’aveva redarguito mentre colpiva il proprio cane con una bottiglia di vetro. Il pesante maltrattamento, confermato anche da altri passanti, è stato giustificato dal 46enne come “metodo educativo”, per questo motivo l’animale è stato sottoposto a sequestro preventivo e affidato ad un’associazione di Rapallo.

L’uomo è stato inoltre denunciato poiché da marzo 2020 è destinatario di un D.Ac.Ur del Comune di Chiavari, provvedimento più volte disatteso.