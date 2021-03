Chiavari: legge contro il nazifascismo, adesione della gente

Stamattina in carruggio a Chiavari, sono state raccolte oltre 150 firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare, lanciata dal sindaco di Stazzema, teatro di una delle più violente stragi avvenute nel corso dell’ultima guerra. Il titolo della proposta di legge è “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. L’iniziativa intende fermare atti violenti o arroganti che sempre più frequentemente evocano il nazifascismo.

A Chiavari presso l’ufficio elettorale è possibile firmare fino al 31 marzo dal lunedì al venerdì, dalle alle 9 alle 12.30 e il lunedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

Oggi, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, il consigliere comunale Giorgio Canepa, con lui Andrea Torchio e Alessandro Monti, si è reso disponibile a raccogliere le firme in via Martiri tiri della Liberazione all’altezza di via Dei Gandolfi.