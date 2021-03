Chiavari: Festa della donna, iniziativa di Azzurro Donna Liguria e Forza Italia

Da Forza Italia – Coordinamento cittadino di Chiavari – riceviamo e pubblichiamo

“La forza delle donne al tempo del Covid”. E’ questo il titolo dell’iniziativa organizzata da Azzurro Donna Liguria, il movimento femminile di Forza Italia, e dal coordinamento cittadino del partito, che avrà luogo domani pomeriggio a Chiavari a partire dalle ore 16.00, con un banchetto in Piazza Mazzini all’altezza del civico 10.

L’evento è finalizzato a presentare la prossima apertura dello sportello cittadino di ascolto per tutte le donne sulle tematiche femminili e sulle problematiche legate alla pandemia. Promotrici sono la coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Alice Dotta, la coordinatrice cittadina di Forza Italia e responsabile regionale di Azzurro Donna per le disabilità, Silvia Garibaldi, e la presidente del Club “Forza Silvio” di Chiavari e coordinatrice cittadina di Azzurro Donna, Mariagrazia Oliva. Saranno presenti anche Rita Surace, responsabile regionale di Azzurro Donna per le persone sorde e Agnese Casassa in rappresentanza delle giovani di Azzurro Donna.

“Con questa iniziativa e con lo sportello di ascolto, che sarà situato nella sede chiavarese di Forza Italia in Corso Colombo 83A e sarà operativo non appena lo consentiranno le condizioni legate alle misure di contenimento del Covid-19 – dichiarano le promotrici – desideriamo offrire un luogo di confronto e di sostegno in prima istanza alle donne che in questo periodo di pandemia hanno dovuto affrontare pesanti difficoltà. Nell’ultimo anno – proseguono – le donne hanno dimostrato ancora una volta una grande forza; il loro ruolo in questo versante così drammatico della nostra storia andrebbe maggiormente valorizzato e fatto conoscere. Anche questo è uno degli obiettivi della nostra iniziativa ed è il nostro modo per celebrare la Festa della Donna ad un anno dall’inizio del lockdown che ha inciso così profondamente sulla nostra vita individuale e sociale. In attesa dell’apertura dello sportello, coloro che fossero interessate a contattarci lo possono fare all’indirizzo mail azzurrodonnaliguria.forzaitalia@gmail.com o sulla pagina Facebook di Forza Italia Chiavari”, concludono.