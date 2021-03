A Casarza Ligure i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti, deferivano in stato di libertà per “lesioni personali colpose, omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti” un anziano automobilista e il passeggero, suo coetaneo. Il soggetto, alla guida del proprio veicolo, urtava un veicolo, provocando al conducente a seguito della collisione, lesioni giudicate guaribili in pochi giorni, allontanandosi senza prestare soccorso al ferito