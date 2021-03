Sempre meno posteggi nella zona di piazzale Matteotti a Camogli. I pochi interni all’ex scalo merci sono spesso occupati da mezzi del cantiere per la costruzione di box privati interrati. Ora sono stati praticamente cancellati (foto) quelli in via Colombo a fianco dei giardini “Ruggero Chiesa”. Restano a disposizione dei mezzi che devono raggiungere il cantiere.