Camogli: nuova ordinanza, senso unico alternato in via Ruffini (2)

Nuova ordinanza sindacale a Camogli per la disciplina temporanea della circolazione veicolare e della sosta in via Ruffini, largo Casabona e in corso Mazzini nel periodo dal 6 marzo 2021 al giorno 19 marzo 2021, in occasione dei lavori di recupero dei feretri e dei materiali caduti a seguito di evento franoso nella zona a levante del cimitero del centro cittadino.

Di seguito il testo dell’ordinanza:

1) La circolazione veicolare, la sosta nelle vie Ruffini, largo Casabona e corso Mazzini (S.P. 30) con inizio dalle ore 18.00 del 6 marzo 2021 e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, compreso i festivi, fino al 19 marzo 2021 per le motivazioni esposte in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, è così disciplinata:

– In via Ruffini (SP 30) nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Romana e l’accesso carrabile posto al civico 16 di via Ruffini è istituito il senso unico alternato regolato da semaforo con utilizzo della corsia a monte.

– Nel tratto compreso tra l’incrocio di via Ruffini (SP 30) con Piazzale Migliaro e l’intersezione tra Corso Mazzini (SP 30) e via Bettolo è vietata la circolazione a tutti i veicoli, compresi autobus anche di linea, di massa complessiva superiore a 3,5 t.

– Gli autobus di linea, per tutte le destinazioni, per tutta la durata del loro servizio, e quelli riservati agli studenti accederanno a Camogli Centro percorrendo la via Aurelia, per poi immettersi sulla S.P.30, in via Figari, corso Mazzini per poi proseguire in via Bettolo sino alla fermata nei pressi della stazione ferroviaria, e viceversa. Tutte le fermate da Piazzale Migliaro a piazza Schiaffino, compresa, sono soppresse.

– Ai veicoli provenienti da corso Mazzini, per accedere al centro cittadino da largo Casabona, sarà consentito svoltare a sinistra dopo la banchina spartitraffico posta nella stessa via. Al fine di agevolare tale manovra sarà vietata la sosta dei veicoli nel tratto debitamente recintato di largo Casabona dalle 00.00 alle 24.00 per tutto il periodo.

2) In tale periodo rimane in vigore la disciplina prevista dall’ordinanza n. 12 del 24/02/2021 per le aree a pagamento di via G.B. Ferrari, via N. Cuneo e dell’ex Scalo Ferroviario per la non vigenza del divieto di sosta nelle zone in cui è prevista la pulizia strade.

3) I veicoli lasciati in sosta in violazione alla presente ordinanza saranno rimossi e trasportati nella depositeria. Gli stessi saranno restituiti previo pagamento delle spese di rimozione.

Ordinanza ripristino traffico