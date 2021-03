Camogli: l’unguento benedettino diventa un marchio

di Consuelo Pallavicini

Era noto da anni, in forma artigianale, e adesso è a norma di legge. Parliamo dell’unguento benedettino dei monaci benedettini olivetani del monastero di San Prospero di Camogli. Il prodotto è stato elaborato nei suoi componenti da un’industria farmaceutica e registrato presso il Ministero della Sanità. Ogni lotto ha la sua certificazione di analisi.

Un importante salto di qualità compiuto, in accordo con i monaci, dalla farmacia Camogli del dottor Torelli, che ha sede in via della Repubblica 4, che vende il prodotto: un unguento emolliente a base di olio di oliva, cera d’api e pece greca arricchito con estratti vegetali ed oli essenziali da applicare e massaggiare delicatamente sulla zona che si intende trattare.