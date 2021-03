Camogli: “La protezione dell’abate Giovanni Schiaffino”

Tra le riflessioni che si susseguono dopo il crollo di una parte del cimitero di Camogli, c’è anche quella del padre benedettino olivetano dom Francesco Beda Pepe. Il crollo, a pochi giorni dall’apertura della causa di beatificazione di Giovanni Schiaffino, camogliese, fondatore del monastero di San Prospero, poi abate dell’ordine. “Proprio il padre dell’abate Giovanni, Filippo Schiaffino, nel 1812 come sindaco di Camogli – spiega dom Francesco – volle costruire il nuovo cimitero trasferendolo nell’attuale, dall’area dove sarebbe stata costruita la Casa per la Gente di mare. Cimitero che solo negli anni Trenta fu ingrandito nella parte crollata”.

Dom Francesco prosegue: “Il fatto che il crollo sia avvenuto un lunedì, giorno di chiusura del camposanto, ha evitato che tra i parenti dei defunti presenti per portare un fiore o recitare una preghiera, ci fossero delle vittime. Tutto questo mi fa pensare che l’abate Giovanni Schiaffino abbia protetto i camogliesi; lo interpreto come un segno chiaro della sua benevolenza e intercessione nei confronti dei suoi concittadini e di quanti avrebbero potuto essere presenti in quell’angolo di terra crollato”.

a sinistra Dom Francesco e a destra il priore Dom Marco