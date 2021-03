Camogli: frana cimitero, domani cambio di fase (3)

di Consuelo Pallavicini

A Camogli punto della situazione dopo la riunione in sala Consiliare delle forze impegnate sulla frana del cimitero, con Giacomo Giampedrone, assessore regionale a Infrastrutture, Difesa del Suolo e Protezione civile. La novità principale sta nella riapertura a senso unico alternato, poco prima delle 18, di via Ruffini che era stata occupata da due grandi gru impegnate nelle demolizioni e rimozione dei detriti all’interno del cimitero. Ad oggi sono stati recuperati una cinquantina tra feretri, ossari e salme. Domani un cambio di passo con la fase 2 che prevede le operazioni a mare sul corpo di frana che vede coinvolti i vigili del fuoco, anche con una vedetta esterna, i pontoni, la ruspa, con l’eventuale supporto del Comsubin della Marina Militare. Rivisitata l’area di rischio, sentito il parere di Luca Ferraris della Fondazione Cima e di Nicola Casagli dell’Università di Firenze, si lavorerà tutti i giorni dalle 8 alle 18, sempre con un piano di protezione civile per la sicurezza di chi opera. Ciò fino a giungere alla fase 3, quella di recupero delle macerie con l’attenzione dovuta nel caso si trovassero ulteriori resti. Allerta meteo, mare grosso o pioggia bloccherebbero le operazioni.