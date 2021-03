Brugnato: rafting protagonista nel Vara oggi e domani

di Guido Ghersi

Oggi e domani a Brugnato, in Media Val di Vara, si terrà la 1^ gara

stagionale di “Coppa Italia” della famosa fluviale

disciplina che ha in questa vallata, una delle sue

principali palestre naturali del Nord Italia.

L’incontro, curato dal “Centro Sportivo

Avvenutura” di Brugnato, presieduto da

Walter Filattiera, in collaborazione con la nota

Federazione Rafting Italiana”, è per oggi (sabato 6)

e domani, (domenica 7 marzo).

La manifestazione ha anche l’appoggio del consorzio di promozione

turistica “L’Altra Liguria-Val di Vara”. Le competizioni saranno 2:la classica discesa

e la più moderna prova “RX”, format studiato per

offrire ulteriore spettacolarità al rafting in ottica

olimpica. Oltre alle categorie maschili e femminili

(master,senior e giovanili), in gara anche gli atleti

del “pararafting”