Uscio: over 80, iniziate le vaccinazioni

Dall’ufficio del Sindaco del Comune di Uscio riceviamo e pubblichiamo

Sono iniziate oggi le vaccinazioni degli over 80 residenti nel Comune di Uscio. Il punto vaccinale istituito presso gli ambulatori medici sottopiazza della Resistenza, nel centro di Uscio, richiesto e desiderato dal Sindaco Giuseppe Garbarino per agevolare i suoi concittadini, ha accolto, nella mattinata odierna, 48 ultraottantenni per la somministrazione della prima dose del vaccino contro il Covid-19. L’amministrazione ringrazia in modo particolare tutti i sanitari e gli operatori della ASL 3 per la disponibilità e la professionalità dimostrata, la Croce Rossa di Uscio per la consueta collaborazione e tutto il personale comunale coinvolto nell’organizzazione della campagna vaccinale che proseguirà, ogni venerdì, anche per le prossime settimane. Chi non fosse ancora riuscito ad eseguire la prenotazione, può contattare il Comune di Uscio ai numeri: 0185/919401 interno 6 oppure 0185/919402 interno 6.