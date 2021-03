Sestri: “Carteggio con la Corte dei conti, non pervenuto”

Da Albino Armanino e Paolo Smeraldi, consiglieri comunali a Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

In data 4 marzo 2021, abbiamo inviato alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo di Genova un esposto relativo alla delibera consiliare con la quale l’amministrazione Ghio ritiene di avere, da ultimo, adempiuto alle prescrizioni dei magistrati contabili.

Durante il consiglio comunale del 25 febbraio, l’assessore Piero Gianelli ed il sindaco Valentina Ghio hanno sottoposto alla nostra approvazione una delibera che riteniamo inadeguata a recepire tutti i rilievi della Corte dei Conti, la quale, come noto, ha evidenziato “violazione di norme di finanza pubblica nonché irregolarità” in relazione alla gestione finanziaria dell’ente negli anni 2016-2019.

In quella sede, abbiamo espresso in maniera dettagliata e documentata le nostre perplessità e, al momento del voto, non abbiamo potuto fare a meno di uscire dall’aula per non prendere parte alla votazione.

Abbiamo pertanto valutato opportuno trasmettere alla Corte ulteriore documentazione per dare un nostro personale contributo all’approfondimento delle principali criticità individuate nella gestione economica del Comune.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i magistrati contabili che con il loro intervento hanno permesso di affrontare una serie di problemi importanti, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente; preoccupazioni che noi stessi avevamo già espresso in più occasioni in passato, senza tuttavia essere ascoltati.

A tal proposito, riteniamo infine importante informare i cittadini che il carteggio fra l’Amministrazione comunale di Sestri Levante e la Corte dei Conti, da noi espressamente richiesto in visione in data 31 gennaio, a distanza di oltre 30 giorni, ad oggi non ci è ancora pervenuto, nonostante il sindaco Valentina Ghio rivendichi spesso di operare secondo princìpi di massima trasparenza e partecipazione.