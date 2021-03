‘Santa’: “La rete wi-fi non funziona correttamente”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

A Santa Margherita Ligure la rete wi-fi denominata “livesanta” non funziona correttamente e reca problemi di connessione.

Questo è un pessimo servizio per cittadini e ospiti alla luce del processo di digitalizzazione e conversione tecnologica a cui il nostro paese deve necessariamente adeguarsi.

Lamentiamo inoltre come la campagna vaccinale nel territorio di Santa Margherita Ligure non stia ancora decollando rispetto alle intenzioni del mese scorso espresse sulla stampa dalla Regione Liguria.

Rimaniamo in attesa di conoscere la posizione dell’amministrazione comunale sammargheritese circa l’operatività dell’ambulatorio della P.A. Croce Verde sito in via Pontetto in accordo con Asl 4 e Pubblica Assistenza.