Sanità: lunedì 8 marzo sciopero generale

Dall’ufficio stampa di Asl 3 Liguria riceviamo e pubblichiamo

Lo sciopero è indetto dalle organizzazioni sindacali Cobas sanità università e ricerca, Cub, Si-Cobas, Slai Cobas per il sindacato di classe, Usb con l’adesione di Usb Pi – Usi.

Ai sensi della legge n° 146/90 e successive modificazioni, si comunica che le organizzazioni sindacali Cobas sanità università e ricerca, Cub, Si-Cobas, Slai Cobas per il sindacato di classe, Usb – a cui ha aderito Usb Pi – Usi, hanno proclamato lo Sciopero Generale Nazionale di tutti i Settori e Comparti pubblici e privati per l’intera giornata dell’8 marzo 2021.

L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.