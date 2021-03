RASSEGNA STAMPA Diga Perfigli, Chiavari allineata con Lavagna

Oggi, venerdì 5 marzo, auguri ad Adriano. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: permaloso (che dà prova di una suscettibilità risentita e dispettosa, per lo più in corrispondenza di inutili pretesti”. Proverbi: nei mesi con la erre, se non lo sai, malefici son del sole i bei rai”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Diga Perfigli, il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua allineato col collega di Lavagna, Gian Alberto Mangiante (Commento. Un problema che riguarda un ambiente da salvaguardare e che offre altre possibilità di difesa dalle piene. Problema ancora oggi in primo piano, nonostante ci sia chi voglia minimizzarlo).

“Asl-4, emergenza Covid: aumentano i disagi tra i giovani; 24 i nuovi positivi”; “Vaccini: “In Riviera consegnate altre 750 dosi, i più fragili presto coperti”; “Prenotazioni al via da lunedì”; “Non vedevamo l’ora di vaccinarci”.

Sestri Levante: oggi l’intitolazione ai martiri delle Foibe di un’area pedonale. Castiglione Chiavarese: addio a Giuseppe Solari. Chiavari: antropologia, cultura e sport, censimento tra gli studenti.

Zoagli: confronto su posteggi e frane. Rapallo: Sant’Egidio, messa in suffragio di tre clochard mai dimenticati. Rapallo: il Pd guarda al domani,. Santa Margherita Ligure: un park multiplano interrato per bloccare i pullman turistici alla stazione (Commento. Progetto avviato dall’amministrazione De Marchi; comunque potrà accogliere un numero limitato di pullman). Portofino: riapre lo Splendido Mare con ristorazione vip.

Camogli: “Crollo cimitero: via alla fase 2, si interviene sui detriti”; “Procura: finita l’acquisizione dei reperti, segnalazioni precedenti al vaglio”. Recco: piattaforma digitale per i negozi di prossimità.

Tribogna: nasce la comunità Slow Food (Commento. Un’iniziativa che potrebbe valorizzare l’intera vallata supplendo almeno in parte ai molti errori del passato e alle vane promesse del tunnel). Moconesi: rubò una pianta, offre alla Cri 500 euro. San Colombano: domani il ricordo dei partigiani trucidati alla Paie. Borzonasca: operaio precipita per trenta metri.