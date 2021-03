Rapallo: porto, audizione in Commissione regionale

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza giovedì 11 marzo 2021 alle ore 15

ordine del giorno:

-Audizione del direttore scolastico regionale per la Liguria, dei presidenti dell’ANCI Liguria, delle Province di La Spezia, Savona ed Imperia, del Sindaco Metropolitano della città di Genova e del Presidente dell’Associazione “E’ Già Settembre” sull frequenza scolastica in presenza nelle scuole superiori in corso di pandemia da virus Covid-19.

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

Seduta in videoconferenza lunedì 8 marzo 2021, alle ore 14

ordine del giorno:

Disegno di legge 53: Modifiche alla Legge regionale 7 Dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario regionale). Sul disegno di legge si svolgerà un’audizione con i presidenti di: C.I.P.A.S. (Consorzio Italiano Pubbliche Assistenze), Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Liguria, ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e con il responsabile operativo per la Regione Liguria di Italy Emergenza

*****

4° Commissione: Territorio; Ambiente

Seduta in videoconferenza

giovedì 11 marzo 2021, alle ore 11

argomento:

-Approfondimento sulla messa in sicurezza del porto di Rapallo. Sull’argomento si svolgerà una serie di audizioni con il Sindaco di Rapallo, il rappresentante dei Concessionari di Ormeggi del porto di Rapallo, il legale rappresentante del Porto Turistico Internazionale di Rapallo S.p.A e del rappresentante del comitato “Difendi Rapallo”.