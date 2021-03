Bando del Comune di Rapallo per assegnare la gestione dall’1 aprile al 31 dicembre dello stabilimento balneare Bagni Porticciolo. Nella premessa alla determina si fa cenno alla stagione negativa del 2020 a seguito della pandemia. L’importo complessivo a base di gara è di 254.000 euro al netto di Iva. Chi è interessato dovrà far pervenire la domanda entro venti giorni dalla pubblicazione del bando e compiere un sopralluogo per rendersi conto della situazione.