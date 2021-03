Pallanuoto M/ Imperia – Rapallo in diretta streaming

Dalla Rari Nantes Imperia riceviamo e pubblichiamo



La Rari Nantes ospiterà il Rapallo Nuoto, con fischio d’inizio del match alle ore 17:30 di sabato 6 marzo. Gara valida per la seconda giornata di Serie B. La partita sarà disputata a porte chiuse, secondo le disposizioni FIN in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria, ma verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook giallorossa ‘ Rari Nantes Imperia – Pagina sportiva’.

La direzione dell’incontro è stata affidata al signor Andrea Rondoni con delega a Federico Capobianco.

Per la sfida di domani, Mister Stefano Fratoni ritroverà i difensori Filippo Rocchi e Giovanni Merano di rientro dalla squalifica. Inoltre, Giacomo Grosso riceve la prima chiamata stagionale.

Ecco i convocati:

Andrea SOMA’ cap.; Filippo AGOSTINI (portiere), Federico MERANO (portiere), Giacomo FRATONI, Samuele BARLA, Giacomo GROSSO, Riccardo GANDINI, Giovanni MERANO, Giacomo LENGUEGLIA, Filippo CORIO, Filippo TARAMASCO, Filippo ROCCHI, Davide CESINI.