Pallanuoto F/ Domenica il Rapallo affronta le imperiesi

Dall’ufficio stampa della Rapallo Nuoto riceviamo e pubblichiamo

Si torna in vasca nel fine settimana per il campionato di A2 femminile. Nel girone Nord-Sud, sfida tutta ligure al Poggiolino tra Rapallo Pallanuoto e Rari Nantes Imperia. Si gioca domenica 7 marzo, fischio d’inizio alle 15.

Per le gialloblu, l’occasione è propizia per mettere in cassaforte i primi punti in classifica.

«Mi aspetto una bella sfida domenica contro l’Imperia – osserva Ursula Gitto, attaccante, confermata in gialloblu anche per questa stagione – Si scontrano due Società che possono fare bene in questo campionato, entrambe le squadre hanno una rosa composta da giocatrici di esperienza con, alle spalle, campionati di massima serie insieme a giocatrici giovani e talentuoso, quindi prevedo un match davvero equilibrato».

Si gioca, ovviamente, a porte chiuse in ottemperanza alle normative anti-Covid.

«In questo periodo particolare noi possiamo ritenerci abbastanza fortunati perché il nostro campionato, nonostante tutto, è ripartito – prosegue la mancina del Rapallo – Abbiamo la possibilità di avere spazi acqua tutti i giorni rispetto ad altre società è questo rende anche la nostra giornata un po’ più “normale”. L’unica pecca è giocare ogni due settimane ma l’importante era iniziare».