Levanto: ‘Cinque Terre Express’, il via a fine mese a prezzo inviariato

di Guido Ghersi

L’Assessore al lavoro, Turismo e Trasporti della Regione Liguria, Giovanni Berrino, ha dichiarato che entro fine mese sarà ripristinato il treno “Cinque Terre Express” che collega la stazione di Levanto a quella della Spezia con un convoglio ogni 20′, entrando così a pieno regime con le prossime vacanze pasquali.

Il servizio, che “Trenitalia” attiverà tra le ore 08 e le ore 20, è già attivo da cinque anni, per 9 mesi ,tra i mesi di marzo e novembre; sul ventilato timore di un rincaro del ticket a 5 euro, l’Assessore Berrino, ha affermato: “Non ci sarà nessun aumento, il costo rimane di 4 euro a tratta”.

Con questa metropolitana leggera, i regionali veloci e gli intercity per Sestri L. e Genova, le corse sulla tratta salgono giornalmente a 99 in arrivo e in partenza.