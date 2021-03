Lavagna: “Una mozione limitata a Savona e Cogoleto”

Da Officina Lavagnese riceviamo e pubblichiamo

Nel rispetto di chi legge…

Officina Lavagnese è veramente dispiaciuta per la non approvazione della mozione contro i nuovi fascismi ma anche per l’errata interpretazione che si vuol dare di quanto presentato in Consiglio Comunale a Lavagna il 2 marzo 2021, di cui pertanto si conserva lo streaming a testimonianza del tutto.

La mozione presentata da Officina – che trovate allegata nel primo commento – partita dai fatti di Savona e Cogoleto, si riferiva a fatti nazionali e l’oggetto era esattamente:

“Adozione di misure per contrastare le nuove forme di fascismo”.

La proposta di emendamento stravolgeva completamente la causa e l’obiettivo in “Adozione di misure per contrastare ogni tipo di sistema totalitario o di prevaricazione sociale”.

Officina Lavagnese, per la mozione presentata, ha chiesto semplicemente al Consiglio di attenersi a quanto presentato e che se la maggioranza o altri avesse voluto presentare un odg sui totalitarismi non avrebbe avuto nessun problema a discuterla e successivamente, se il caso, a votarla.

I fatti recenti e la storia di Lavagna ci insegnano che non si possono dare acquisiti per sempre la democrazia e la libertà ma che occorre restare sempre vigili per difenderle perché sono un bene prezioso per tutti!

La storia ha già emesso le sue condanne.

Officina Lavagnese tutta condanna gli attuali rigurgiti fascisti e non ritiene di approvare inutili e confuse proposte che hanno solo lo scopo di annacquare i fatti.

Lo dobbiamo a Lavagna, medaglia d’argento delle Resistenza, agli uomini e donne della Coduri e Cichero , a Bini, a Vera Vassalle e a tutti coloro che si sono battuti per la democrazia.

Aurora Pittau

Guido Stefani

Per Officina Lavagnese