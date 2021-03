Chiavari: Scuola di Caperana, cambio al vertice

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Cambio al vertice della Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate di Caperana. Si è svolta questa mattina, nel rispetto delle norme anticontagio, la cerimonia di passaggio di consegne tra il capitano di Vascello Chiacchietta e il nuovo capitano di Vascello Aufiero.

«Esprimo, a nome dell’amministrazione comunale ma anche di tutti i cittadini, un sentito ringraziamento al capitano di Vascello Nicola Chiacchietta, per i risultati raggiunti e la collaborazione che ha sempre dimostrato, soprattutto durante l’emergenza sanitaria: ad aprile scorso, una parte dei locali della scuola sono stati destinati ad ospitare i percorsi di dimissioni protette dagli ospedali, consentendo così una più celere disponibilità di posti letto nei nosocomi. Allo stesso tempo ci congratuliamo con lui per il prestigioso nuovo incarico – dichiara il sindaco Di Capua – Al capitano di Vascello Giuseppe Aufiero auguro buon lavoro a nome dell’intera comunità, sicuro che continueremo a lavorare in sinergia».