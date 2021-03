Chiavari: nasce l’associazione ‘Vola Chiavari’, appoggerà Di Capua

Da Alberto Corticelli e David Cesaretti riceviamo e pubblichiamo

Nasce su iniziativa dei consiglieri comunali Alberto Corticelli e David Cesaretti l’associazione civica e di impegno politico “Vola Chiavari Con Di Capua”, costituita da giovani esponenti della società civile di variegata estrazione sociale e desiderosi di impegnarsi nella vita amministrativa favorendo una partecipazione propositiva e costruttiva al dibattito pubblico e politico.

“Proseguiamo il percorso della politica del fare e del buon senso, ampliando ancora il gruppo che ha portato Chiavari a brillare nel panorama Tigullio grazie al Sindaco Marco Di Capua ed alle scelte coraggiose della nostra maggioranza, per migliorare ulteriormente Chiavari nel prossimo decennio. Entro l’estate renderemo noto un programma di incontri per approfondire i temi che toccano dal vivo i problemi concreti delle persone ossia oggi in particolare salute lavoro e sviluppo mobilità e sicurezza, ad integrazione ed in sinergia con le liste civiche alleate che appoggeranno il programma di Marco di Capua per la sua riconferma.

I soci fondatori dell’associazione Vola Chiavari Con Di Capua sono David Cesaretti (Vicepresidente) Giuliano Franchini ( Tesoriere) Federica Gazzolo ( Segretario) Sergio Chiappe ( Consigliere) Giuseppe Marafioti ( consigliere) Cristina Scagliotti Orlandini ( consigliere) Alberto Corticelli ( Presidente) ,Rina Cilotti , Luca Collegiani, Francesca Lemmi, Besiana Hoxhaj. La sede è in Chiavari Piazza Matteotti 14/2.

Concludono Corticelli e Cesaretti ” in una fase di pandemia e con così tante difficoltà associate alla crisi ed alla involuzione cronica dei partiti,è grande la soddisfazione nel vedere che tanti giovani possono avvicinarsi alla loro realtà locale e solo per il bene della città , è un segnale importante per perseverare e per insistere nel cammino di costante crescita’ e rilancio amministrativo della città, a dimostrazione di un ottimo lavoro di confronto e proposte fattive impostate dal nostro gruppo originario con la lista marcodicapuasindaco, patrimonio che vogliamo sviluppare e fare crescere ancora insieme al nostro Sindaco.