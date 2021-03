Chiavari: “Auspichiamo che il Pd si ricompatti”

Da Alessio Chiappe, segretario Pd Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

Nicola Zingaretti ha voluto richiamare tutto il partito alla responsabilità per mettere fine ad un dibattito interno che ha assunto tratti intollerabili e logoranti per la nostra comunità. Crediamo che Nicola Zingaretti abbia lavorato in questi anni con impegno e generosità.

Auspichiamo quindi che la sua decisione rientri e che il PD possa, a partire dalla prossima assemblea nazionale, ricompattarsi unitariamente per mettere al centro della discussione le nostre proposte per affrontare le sfide che ci attendono.

La Segreteria della Federazione PD Tigullio